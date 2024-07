Pace Terra Dignità dell'Umbria è con Stefania Proietti

Pace Terra Dignità sostiene l'eventuale candidatura di Stefania Proietti alla presidenza della Regione Umbria.

"Stefania Proietti, sindaca di Assisi - afferma in una nota Alì Rashid, responsabile di Pace Terra Dignità Umbria - può rappresentare una vera svolta rinnovatrice alla guida della Regione Umbria. Crede fermamente nei valori della pace, secondo l'insegnamento di san Francesco e di Aldo Capitini. Crede nei valori della solidarietà e nel rafforzamento dello stato sociale a iniziare dalla sanità per tutti, che in Umbria è stata massacrata in questi anni dal governo della destra. Crede nella lotta alla povertà, nell'uguaglianza e nella dignità del lavoro, nella salvaguardia dell'ambiente e nella buona impresa che si assume responsabilità sociali. Si batte contro il progetto di Autonomia differenziata che spacca l'Italia e penalizza l'Umbria. Stefania Proietti ha dimostrato di non anteporre gli interessi particolari all'interesse generale ed è espressione del buon governo e della lotta alla corruzione. Stefania Proietti, sta dimostrando con il suo atteggiamento l'assenza di ogni brama di potere e valutando la qualità della coalizione regionale e la sua omogeneità programmatica".

"Noi, come Pace Terra Dignità - conclude Rashid - rispettiamo questo tempo di attesa e vorremmo contribuire in modo fattivo allo scioglimento in modo positivo di ogni riserva".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA