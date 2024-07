Marchetti (Lega), in Umbria una manovra economica storica

"Il lavoro al centro delle politiche della Giunta regionale e della presidente Donatella Tesei che annuncia una manovra senza precedenti a sostegno di imprese, partite Iva e delle realtà che producono ricchezza e occupazione sul territorio": il segretario regionale della Lega Umbria, Riccardo Augusto Marchetti, commenta così "All-in", la nuova manovra economica da 120 milioni di euro per ricerca e sviluppo, innovazione, digitalizzazione, internazionalizzazione, sostenibilità e formazione annunciata dalla Giunta Tesei.

"Mai prima d'ora in Umbria - prosegue Marchetti in una sua nota - era stato profuso uno sforzo così importante in favore del tessuto imprenditoriale locale che rappresenta la colonna portante di tutto il sistema economico regionale. Siamo di fronte a un passaggio storico, determinato dall'impegno del centrodestra e della Lega al governo dell'Umbria, che volta pagina rispetto all'immobilismo e all'incapacità della sinistra del passato e pone delle basi solide per garantire alla nostra regione una svolta epocale in termini di trasformazione digitale, internazionalizzazione e sostenibilità delle micro piccole e medie imprese. Un ringraziamento all'assessore allo Sviluppo economico Michele Fioroni che ha saputo recepire insieme alla presidente Tesei le istanze del territorio e trasformarle in fatti concreti".

"Con questa manovra, la Regione si dimostra vicino alle imprese, alle partite Iva, ai giovani che vogliono investire sul territorio, creare impresa e posti di lavoro - conclude Marchetti - in un contesto globale caratterizzato da scenari complessi, in continuo mutamento, anche per effetto dell'impatto dell'innovazione tecnologica, che richiedono formazione e strumenti innovativi a disposizione delle imprese che vogliono essere all'altezza del futuro".



