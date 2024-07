Al via il Palio dell'Assunta di Lugnano in Teverina

Il Comune di Lugnano in Teverina ha presentato in Provincia l'edizione 2024 del Palio dell'Assunta. Ad illustrare il programma c'erano il sindaco Alessandro Dimiziani, l'assessore alla cultura Clara Finistauri e il presidente del Gruppo Arcieri Roberto Lucchini.

"La festa rappresenta le nostre tradizioni più profonde e un importante veicolo turistico per il borgo e il suo territorio", ha detto il sindaco Dimiziani. "Il Palio dell'Assunta apre ufficialmente le festività dedicate alla patrona del paese Santa Maria Assunta. La rievocazione storica si svolge la prima settimana di agosto ma si conclude ufficialmente con 'la consegna del Cero all'altare dell'Assunta' da parte del Comune della Terra di Lugnano il 14 agosto. Lo scopo principale di questo evento - hanno spiegato gli organizzatori - è quello di far rivivere la storia dell'antico borgo, basandosi sui trascritti dello statuto comunale trecentesco, e soprattutto creare l'atmosfera tipica dei borghi medievali umbri che attrae fortemente sia numerosi turisti stranieri, sia appassionati provenienti dalla capitale e dai paesi limitrofi".

La rievocazione, oggi compresa nell'Aurs - Associazione umbra rievocazioni storiche - inizia il primo agosto, con la "lettura del bando" nella piazza principale del paese. Segue poi il rito dell'investitura dei cavalieri: gli arcieri della Terra di Lugnano vengono eletti a carica di cavalieri attraverso una suggestiva cerimonia presieduta dal podestà, dai priori delle quattro contrade e dalla rappresentanza clericale. Le serate sono accompagnate dalla "Taverna de lo priore", in programma il 2 e 3 agosto, dove è possibile assaporare "Lo gusto de lo Medioevo".

L' inizio della cena è sancito dall'arrivo del "Signore della festa" della Terra di Lugnano seguito dalla sua famiglia, scortato dai musici e dagli armati. Prima di dare via al banchetto si realizza il rituale del "lavaggio delle mani con acqua e petali di rosa" da parte prima del signore e poi di tutti i partecipanti alla cena, allietata da spettacoli di giullari, focolieri e trampolieri, esibizioni di gruppi musici.

La serata del 3 agosto vedrà l'esibizione de "La Compagnia de lo Grifone" di Narni che sarà protagonista di uno spettacolo di fuoco molto suggestivo nella piazza principale del Borgo. Attesa quest'anno come ospite, Paola Agabiti, assessore regionale al Turismo.

La giornata finale del 4 agosto prevede il Grande corteo storico con arrivo in piazza Santa Maria per assistere alla disputa del Palio, dove gli arcieri delle quattro contrade si sfidano per aggiudicarsi l'anello d'argento. Vengono assegnati da una giuria qualificata i seguenti premi: miglior cavaliere e miglior dama. I parametri di valutazione riguardano il portamento, lo stile e l'accuratezza storica di abiti, acconciature e accessori che caratterizzano i personaggi.





