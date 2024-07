A Foligno adottato il bando per le agevolazioni Tari

"E' stato approvato l'assestamento di bilancio del Comune di Foligno. E' stato applicato l'avanzo del Comune che ammonta a circa 3,4 milioni di euro, una cifra che evidenzia la solidità, la stabilità ed una buona gestione delle finanze comunali": lo sottolinea il vicesindaco e assessore al bilancio, Riccardo Meloni, rilevando che "le risorse sono state distribuite tra le varie richieste degli assessorati nell'interesse dei cittadini per realizzare opere pubbliche, sostenere i servizi sociali, ampliare la fruibilità alla cultura e allo sport dei cittadini, valorizzare la città attraverso eventi importanti di valenza nazionale per attrarre i visitatori; non è inoltre mancata l'attenzione alle scuole e ai bambini con interventi alle attrezzature per i parchi giochi".

"Anche quest'anno - annuncia - ci siamo attivati per ridurre il peso della Tari ai soggetti meno abbienti stanziando 200mila euro euro prevedendo riduzioni. Infatti anche per l'anno 2024 è stato adottato il bando per le agevolazioni della Tari basate sugli indicatori Isee. Le domande potranno essere presentate dal 1° agosto fino al 15 settembre. Questa amministrazione dimostra ancora una volta di essere a fianco dei più deboli".

Nel dettaglio - si legge in una nota del Comune - la riduzione per la Tari per il 2024 è del 90 per cento per un valore Isee, compreso tra 0 e 3mila euro, del 70 per cento per un valore Isee, tra 3.000,01 e 5mila euro, del 50 per cento per un valore Isee, tra 5.000,01 e 12mila euro.



