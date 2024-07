Tir ribaltato su A1 tra Orte e Attigliano, disagi al traffico

Tir ribaltato a causa dell'esplosione di pneumatici tra Orte ed Attigliano in direzione nord. Il veicolo, che trasporta candeggina confezionata, è finito su un fianco fuori dalla carreggiata.

L'autista è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Orvieto in codice giallo.

Si è già formata una coda di 4 chilometri.

Sul posto pattuglie della polizia stradale di Orvieto, vigili del fuoco e personale della società Autostrade per l'Italia per la bonifica e la gestione del traffico.



