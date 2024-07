Tesei, in Umbria una manovra per lo sviluppo economico mai vista prima

Una manovra "straordinaria" da 120 milioni di euro per lo sviluppo economico dell'Umbria e che "non si era mai vista in questa regione". La presidente Donatella Tesei ha definito così "All-in", la nuova manovra economica per ricerca e sviluppo, innovazione, digitalizzazione, internazionalizzazione, sostenibilità e formazione.

"La più grande varata nella storia della Regione Umbria" ha affermato presentandola insieme all'assessore regionale allo Sviluppo Economico Michele Fioroni.

Una manovra composta da differenti avvisi con comune denominatore il sostegno agli investimenti attraverso la trasformazione digitale, internazionalizzazione, sostenibilità delle micro piccole e medie imprese, favorendo progetti per l'efficientamento energetico ed implemento delle competenze dei lavoratori, con uno stanziamento "senza precedenti".

"Se non c'è economia non c'è spazio per tutto il resto e questo percorso oggi ci porta a costruire il futuro della regione" ha affermato Tesei per poi aggiungere: "Guardiamo ad un futuro di crescita e sostenibilità per le nostre imprese con ottimismo, mettendo in campo tutto quello che serve agli imprenditori per crescere ma ci vuole anche il loro coraggio".

La presidente Tesei ha quindi ricordato che al centro dell'azione del governo regionale "ci sono sempre state le imprese ed oggi con questa importante manovra ribadiamo l'impegno della nostra amministrazione".

"La manovra, articolata e innovativa, è pensata - ha aggiunto - per affrontare le necessità delle imprese umbre in ambiti cruciali. Queste misure sono state progettate per sostenere le imprese nel loro percorso di innovazione, rendendole più competitive a livello nazionale e internazionale".

Si tratta, ha sottolineato ancora Tesei, di una manovra anche sinergica tra diversi attori regionali, con Gepafin, Sviluppumbria ed Arpal che saranno quindi i soggetti attuatori dei vari bandi per competenza.

Manovra importante, secondo Tesei, anche perché realizzata "con il contributo di tutte le associazioni di categoria" che la presidente ha quindi voluto ringraziare: "Con loro abbiamo sempre dialogato per mettere in campo i migliori strumenti possibili".



