Spello nell'epoca romana dal 18 al 25 agosto

Durerà quattro giorni in più quest'anno Hispellum, rievocazione storica che dal 18 al 25 agosto porterà il borgo di Spello ai fasti dell'età romana, da Augusto a Costantino. È "il potere dell'acqua" il tema dell'edizione 2024, presentata a Perugia, nella sala Fiume di palazzo Donini. Il programma è stato messo a punto con il supporto di un comitato tecnico scientifico presieduto dal professor Giorgio Bonamente, coadiuvato da archeologi e storici.

"Un passo decisivo per la crescita della manifestazione", ha detto alla presentazione il presidente dell'associazione Hispellum Sandro Vitali, intervenuto, tra gli altri, con Irene Falcinelli (Hispellum), il vicesindaco David Pieroni e l'assessore regionale al Turismo e cultura, Paola Agabiti.

Sarà un viaggio tra personaggi in costume, momenti rievocativi e spettacoli itineranti quello proposto durante gli otto giorni dell'evento. I primi quattro (18 al 21 agosto) saranno "una anteprima per focalizzare l'attenzione sulla conoscenza del territorio e le sue strutture". Poi ci sarà la rievocazione vera e propria, in scena fino al 25. Prevista anche la possibilità di sedersi alla tavola dei romani, con proposte culinarie ispirate ad antichi ricettari. Durante la rievocazione, saranno proposte escursioni e visite guidate con aperture eccezionali, come i resti del Tempio di Venere al convento del Piccolo San Damiano. Grande attesa anche per cortei, processioni e la disfida delle bighe, il 24 agosto nell'accampamento romano.

Sul significato dell'iniziativa, il vicesindaco Pieroni sottolinea che "anche quest'anno il Comune nella rassegna Incontri per le strade prevede lo spazio per l'importante manifestazione identitaria Hispellum, che coinvolge la popolazione e tanti turisti mettendo al centro la storia e il patrimonio cittadino". Agabiti ha parlato di "una manifestazione importante per la nostra regione, dove le rievocazioni storiche rappresentano l'identità della comunità". I dettagli del programma della manifestazione "che stupirà i visitatori", evidenzia Vitali, sono disponibili nel sito web hispellum.eu



