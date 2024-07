Prisco, ok alla proposta di un Commissario per il Trasimeno

"Non posso che valutare positivamente la sollecitazione della presidente Tesei, quando chiede, in una lettera al ministro Musumeci, la nomina di un Commissario straordinario per il lago Trasimeno per rispondere all'emergenza che si è creata a causa anche dell'aumento della temperatura delle acque": è quanto afferma il sottosegretario all'Interno e coordinatore regionale di FdI, Emanuele Prisco.

"Già nel 2021 - ricorda Prisco in una sua nota - io stesso avevo affrontato la delicata situazione del lago, che riveste una enorme importanza per l'intera Umbria e per il suo ecosistema, presentando una proposta di legge ad hoc, che prevedeva misure straordinarie in deroga alle norme che regolano i bacini lacustri, propedeutiche al vero e proprio commissariamento del lago".

"Dal canto mio - prosegue il sottosegretario - a breve incontrerò il ministro Musumeci per una valutazione di fattibilità delle misure straordinarie sollecitate dalla presidente della Regione per salvaguardare il Trasimeno, in maniera da pianificare azioni urgenti per salvaguardare un'area individuata con legge come sensibile, che presenta peculiarità e vulnerabilità dovute al suo ecosistema sensibile, a cui si può far fronte nell'immediato con una gestione commissariale straordinaria alla quale consapevoli nelle more della definizione di un intervento più strutturale nel medio-lungo periodo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA