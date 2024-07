Padre e figlio di Terni morti in incidente in Brasile

Un ragazzo di 18 anni anni, giovane talento del Calcio a 5 - e suo padre, ternani, sono morti in seguito a un incidente stradale avvenuto in Brasile.

"Una tragica notizia - si legge nel sito della Figc - ha scosso il futsal italiano e la Nazionale. La Figc e il presidente Gabriele Gravina partecipano al lutto della famiglia Salvetti per la scomparsa del giovane Gianluca - talento dell'Under 19 azzurra - e del padre Rafael in un incidente stradale avvenuto in Brasile". Salvetti, nato nel 2006 a Terni (dove il padre giocava in quegli anni), era stato uno dei protagonisti dell'avventura degli Azzurrini nell'ultimo Europeo giocato a Porec e, di recente, era stato ufficializzato il suo trasferimento dal Giorgione (club veneto con cui giocò anche la finale scudetto Under 17 a Pesaro nel 2023) alla Roma Calcio a 5.

Ferita anche la sorella minore, che sarebbe ricoverata in gravi condizioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA