Fora, in Europa lotta a discariche non ai termovalorizzatori

"Quando nel novembre dello scorso anno, da civico e riformista, ho votato convintamente il piano regionale integrato gestione rifiuti, che per la prima volta compiva la scelta responsabile del termovalorizzatore, ero convinto che sarebbe diventato nei mesi successivi un elemento dirimente tra diversi schieramenti": così il consigliere regionale Andrea Fora (Patto civico). "L'evidenza scientifica, l'Europa e tutte le 'best practice' - commenta, in una nota della Regione - ci dicono che il termovalorizzatore è complementare alla sostenibilità ambientale e al ciclo dei rifiuti. Tanto è vero che Emilia Romagna e Lombardia, in Italia, Francia e Germania, in Europa sono le due regioni e le due nazioni che hanno il maggior numero di impianti di termovalorizzazione e al tempo stesso sono le due regioni e le due nazioni d'Europa con il più alto indice di raccolta differenziata".

"Che la sindaca di Perugia, espressione di una maggioranza di sinistra e che il collega Fabio Paparelli, in questi giorni riaffermino con forza la linea della contrarietà all'impianto regionale - aggiunge Fora - è un fatto che rende un servizio alla chiarezza delle posizioni in campo. Comprendo meno - spiega - come queste posizioni si possano conciliare con quanti in campagna elettorale per le politiche, nel 2022, teorizzavano, giustamente, l'indispensabilità dei termovalorizzatori per chiudere in modo virtuoso il ciclo dei rifiuti in Italia, ma staremo a vedere nei prossimi mesi".

"Io sono per mettere la parola 'fine' al ricorso allo smaltimento dei rifiuti in discarica. L'Umbria delle 'non scelte' dei precedenti governi, ha determinato il grande ricorso alle discariche (oltre il 33 per cento dei rifiuti), il metodo di smaltimento considerato fra le peggiori in Europa in quanto è il metodo più pericoloso, più inquinante per l'ambiente e più dannoso per la salute umana.. Con il termovalorizzatore e con il piano regionale approvato il 33 per cento dei rifiuti in discarica scenderà al 7 per cento. Una azione utile per l'ambiente - sottolinea - e che al contempo conterrà l'aumento vertiginoso dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti come è accaduto in questi ultimi 15 anni. Ricordo - conclude Fora - che la Tari media che pagano le famiglie e le imprese umbre è da molti anni superiore alla media nazionale. Scegliere è fare chiarezza e la chiarezza aiuta tutti ad assumere decisioni informate e consapevoli".



