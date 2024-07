Ex Turreno, apre il cantiere relativo al primo stralcio

"Il cantiere relativo al primo stralcio funzionale del Turreno, riguardante i lavori presso l'ex Turrenetta, si aprirà domani 31 luglio e rimarrà aperto per i prossimi due anni": lo ha reso noto la sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, nel corso dell'incontro avuto con i rappresentanti dei commercianti del centro storico, alla presenza dell'assessore Francesco Zuccherini.

"Il 7 settembre prossimo - ha precisato - è prevista anche la consegna del cantiere esterno sul quale però ci riserviamo di apportare alcune modifiche. Su questo siamo già al lavoro con i tecnici comunali e le ditte appaltatrici per rivederne il progetto di localizzazione. A nostro giudizio infatti - ha proseguito la sindaca - la collocazione prevista ad oggi rischia di avere un impatto troppo invasivo sul cuore della città e ostativo per l'accesso ad alcuni pubblici esercizi della zona.

Preso atto che anche in questa occasione la vecchia amministrazione comunale non ha partecipato il progetto con i soggetti interessati, a seguito dell'incontro e del confronto avuto ieri abbiamo dato mandato agli uffici di apportare modifiche al piano di localizzazione al fine di minimizzare i disagi ai cittadini, ai commercianti, ai lavoratori e ai residenti del centro della città".



