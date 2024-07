Economy of Francesco, donati 8 milioni di Passi per la pace

E' stato raggiunto il traguardo previsto nell'ambito dell'iniziativa globale "Steps for peace", promossa da Economy of Francesco: oltre 8 milioni di passi sono stati "donati" da migliaia di giovani in tutto il mondo, coprendo così la distanza tra Assisi e Gerusalemme.

San Francesco, 800 anni fa, partì disarmato da Assisi alla volta del Cairo per incontrare il sultano d'Egitto al-Malik al-Kamil e quel gesto è da molti considerato uno dei più significativi gesti di dialogo e pace della storia. Allo stesso modo i giovani di Economy of Francesco di ogni parte del mondo hanno idealmente percorso i 4 mila chilometri (8 milioni di passi) che separano Gerusalemme dalla città di Assisi.

In gruppo o da soli hanno camminato per alcuni chilometri, "donando" così i loro passi a Steps for peace.

Questo progetto è ispirato dal patto che i giovani di Economy of Francesco hanno siglato con papa Francesco nel 2022, un impegno a costruire un futuro basato su principi di giustizia, sostenibilità e dialogo.

Il momento centrale dell'iniziativa - spiegano gli organizzatori - sarà ad ottobre, quando una delegazione di giovani del mondo da Assisi raggiungerà Gerusalemme per poi spostarsi in Palestina. Sarà ospite della custodia di Terra Santa e condividerà momenti di fraternità e confronto con la parrocchia di Gerusalemme. La delegazione di Economy of Francesco incontrerà anche il Patriarca di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, per consegnare a lui e ai giovani presenti i passi raccolti nel mondo per la costruzione di un'economia di pace. Ogni passo è la testimonianza di un impegno per la pace che ha già coinvolto migliaia di giovani.

Successivamente, la delegazione si sposterà a Betlemme dove incontrerà alcune comunità palestinesi e vivrà un momento significativo nell'ospedale pediatrico, il Caritas Baby Hospital di Betlemme.

Oltre alla possibilità di donare ancora passi per la pace, la sfida sarà raccogliere i fondi necessari per supportare la delegazione che si recherà in Terra Santa. L'obiettivo della campagna di crowdfunding, ospitata sulla pagina dedicata www.francescoeconomy.org è raccogliere 15.000 euro. Questi fondi saranno utilizzati per coprire le spese di viaggio, alloggio e l'organizzazione degli eventi in loco. La speranza degli organizzatori è di raggiungere l'obiettivo prefissato, in modo da poter donare aiuti anche al Caritas Baby Hospital di Betlemme.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA