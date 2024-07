Pastorelli 'soddisfatto' per la legge sul patrimonio storico

"Esprimo soddisfazione per l'approvazione all'unanimità della proposta di legge 'Valorizzazione del patrimonio storico, culturale e tradizionale della cultura popolare umbra'. Questo importante atto legislativo, rappresenta un passo significativo per la tutela e la promozione delle nostre radici storiche e culturali": lo dichiara il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale, Stefano Pastorelli. "La legge - ricorda - disciplina le rievocazioni e le manifestazioni storiche, riconoscendo il valore delle rappresentazioni performative legate ai periodi storici definiti e il ruolo fondamentale che svolgono nella crescita e valorizzazione delle tipicità artistiche, culturali ed enogastronomiche del nostro territorio".

"La conservazione della memoria storica e la trasmissione di conoscenze di generazione in generazione - ricorda Pastorelli - sono obiettivi che ci uniscono come comunità. Il gruppo di Forza Italia si è impegnato attivamente per l'approvazione di questa legge riconoscendo l'importanza di preservare e valorizzare la nostra identità culturale. Ringraziamo tutti i colleghi consiglieri per il loro sostegno unanime. Continueremo a lavorare per il bene dell'Umbria".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA