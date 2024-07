Melasecche, Regione impegnata per ridurre disagi lavori E45

"Come comunicato dall'Anas, sono in corso lavori di manutenzione straordinaria relativi alla pavimentazione stradale nell'area di Collestrada, Ponte San Giovanni e Balanzano sulla E45. Lavori che stanno causando file sia dal lato di Ospedalicchio che da quello opposto di Balanzano. Nel merito ci sono stati incontri ed interlocuzioni con la Prefettura ed il Comando della Polizia Stradale per valutarne opportunità e indifferibilità, tenuto conto dei tempi molto ristretti di preavviso": è quanto evidenzia l'assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Enrico Melasecche.

"In considerazione delle proteste, a causa delle difficoltà causate dai temporanei cambiamenti alla viabilità tradizionale - spiega Melasecche in un comunicato -, la Regione si è adoperata per ridurre al minimo i disagi dei cittadini. Tuttavia l'Anas ha sottolineato trattarsi di lavori urgenti ed indifferibili.

Pertanto, tenuto conto che stanno intervenendo imprese locali attivate dall'Anas che lavorano 24 ore su 24, si invitano gli automobilisti ad usare la massima prudenza, rispettando le norme di settore per evitare incidenti dovuti a distrazione o altre cause. È nota a tutti la situazione problematica che vede quell'area sistematicamente sovraccarica di traffico con una elevata incidentalità, con l'Anas incaricata dalla Regione di predisporre il progetto definitivo del Nodo di Perugia I stralcio in merito al quale si attendono i relativi finanziamenti. Pertanto, invitando gli automobilisti alla massima prudenza, si ricorda la necessaria attenzione onde evitare incidenti ed ulteriori problemi".



