Imprese agricole umbre penalizzate da prezzi e costi

"Alle ultimissime fasi la trebbiatura del grano, con i bilanci delle imprese agricole umbre ancora penalizzati da alti costi di produzione e prezzi insoddisfacenti, seppur si registri una buona qualità, con rese importanti per i terreni di pianura e non ottimali in quelli più argillosi": è quanto sottolinea Coldiretti Umbria, nel ricordare come la situazione economica sia resa complicata "anche a causa delle importazioni di grano straniero che nei primi quattro mesi del 2024 nel nostro Paese hanno raggiunto il quantitativo di oltre 2,7 miliardi di chili, in aumento del 18 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno".

"I prezzi risultano sempre decisamente troppo bassi per le aziende e di certo la situazione non può definirsi positiva per noi imprenditori, anche se in diversi territori rese e qualità quest'anno ci soddisfano - sottolinea Luca Grasselli cerealicoltore di Perugia -. Anche sul fronte costi di produzione non si può gioire, visto che rimangono mediamente alti dal gasolio ai concimi, fino alle manutenzioni delle macchine". "Anche in provincia di Terni - afferma Sergio Tamburini cerealicoltore di Montecastrilli - la stagione della trebbiatura sta volgendo al termine, ma il bilancio rimane ancora sotto le aspettative. Non tanto dal lato produttivo, anche se assistiamo ad una situazione disomogenea a macchia di leopardo per zone diverse, ma soprattutto su quanto viene riconosciuto agli imprenditori: parliamo di prezzi che ancora non coprono i costi di produzione".

"Il nostro obiettivo - commenta Albano Agabiti, presidente Coldiretti Umbria - continua ad essere quello di valorizzare al meglio le produzioni locali di grano, garantendo una remunerazione giusta agli agricoltori e offrendo completa tracciabilità e qualità ai consumatori che sono sempre più attenti alla provenienza delle produzioni. Tutte partite ancora deficitarie e su cui rafforzeremo il nostro lavoro, specie per restituire margini soddisfacenti all'origine al lavoro delle imprese agricole. D'altronde con produzioni in calo a nord e sud del Paese è lecito aspettarsi quotazioni diverse".

"Intanto - ricorda Agabiti - c'è soddisfazione per la proposta di dare vita a un piano di settore avanzata dal sottosegretario Patrizio La Pietra in riferimento al tavolo di filiera sul grano che si è svolto a Roma nella sede del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. L'invasione di prodotto straniero colpisce duramente la produzione made in Italy peraltro con cereali coltivati usando spesso sostanze vietate nel nostro Paese e nella Ue. Una situazione intollerabile dinanzi alla quale occorre affermare il principio di reciprocità delle regole, vietando l'ingresso in Europa ai prodotti coltivati con sostanze vietate ma anche ottenuti dallo sfruttamento dei lavoratori. E serve anche garantire un'etichettatura trasparente su tutti gli alimenti in commercio, a partire da pane, biscotti, cracker e altri derivati dai cereali, che oggi continuano ad essere anonimi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA