Cultura, gastronomia e musica a 'Giano d'Estate'

Venti date per 35 eventi che inizieranno venerdì 2 agosto per concludersi domenica 8 settembre: sono alcuni numeri della rassegna "Giano d'Estate", realizzata dalla società specializzata Mind in sinergia con gli assessorati a cultura, turismo e manifestazioni e diverse associazioni del territorio. "In questo cartellone di eventi ci sono elementi di continuità e altri di innovazione rispetto agli anni passati" spiegano gli assessori Jacopo Barbarito e Valeria Santi che, insieme alla consigliera ai rapporti con le associazioni Anna Clelia Moscatini, hanno lavorato alla rassegna.

Previsti appuntamenti culturali come presentazioni di libri, visite guidate ai maggiori attrattori culturali del territorio, dall'abbazia di San Felice alla chiesa di San Francesco, fino al Museo archeologico di Montecchio e alla villa di Rufione in località Toccioli, appuntamenti che valorizzano prodotti gastronomici tradizionali, come l'olio monocultivar San Felice e il tartufo, ma anche le erbe e la flora del territorio. Non mancheranno serate di intrattenimento musicale, esibizioni delle bande di Giano e Montecchio, una mostra d'arte e un'estemporanea di pittura, letture per bambini, escursioni, teatro dialettale e una serata dedicata alla scoperta delle stelle del cielo.

"Ringraziamo le associazioni e le istituzioni del territorio che si sono messe a disposizione per partecipare alla tradizionale rassegna di eventi estivi - si legge in una nota degli organizzatori -: le pro loco di Giano dell'Umbria e Montecchio, le due bande, l'Università agraria di Montecchio, il Mapem, la Fondazione Prosperi di Castagnola, le associazioni Amici della Terra di Giano, Antares e Le Vie dell'Arte, la Congregazione dei missionari del preziosissimo sangue nonché gli autori e i professionisti che saranno protagonisti degli eventi in programma".

Il primo fine settimana di appuntamenti prevede venerdì 2 agosto a Castagnola una serata a tema storico presso la sede della Fondazione Prosperi con le presentazioni dei libri "Assalto alla collina", selezionato per il Premio Strega 2024, e "Pazzia a Montebuono" degli autori Nicola Bottiglieri e Stefano Fabei che si concluderà con un'apericena al tramonto.

Sabato 3 agosto, invece, primo appuntamento con la visita guidata della chiesa di San Francesco a Giano dell'Umbria, riqualificata e riaperta al pubblico nel 2022, a cura della Pro loco di Giano dell'Umbria (ore 11), mentre nel pomeriggio all'abbazia di San Felice si terrà la visita guidata a cura di Erica Baciocchi (ore 17, prenotazioni al 371.5687124) a cui seguirà una degustazione di olio monocultivar San Felice con corso base di assaggio a cura di Giulio Scatolini (ore 18, su prenotazione fino ad esaurimento posti). Domenica 4 agosto, infine, nuovo appuntamento alla scoperta della storia e delle opere contenute nella chiesa di San Francesco di Giano dell'Umbria, sempre alle ore 11.



