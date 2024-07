Caldo intenso in provincia di Terni, 41 gradi ad Attigliano

I 41 gradi di Attigliano, i 40 di Terni e Calvi dell'Umbria e i 39,5 di Orvieto sono la fotografia dell'ennesima giornata torrida che gli abitanti dell'Umbria, in particolare quelli della fascia meridionale della regione, sono stati chiamati a vivere in questa estate 2024.

Nel resto della regione le stazioni di rilevazione del Centro funzionale della protezione civile hanno registrato temperature comprese tra i 34 e 38 gradi fatta eccezione per le zone più alte dell'Appennino.

Giornate bollenti che si stanno susseguendo da un paio di settimane e sono destinate a proseguire almeno fino alla prossima settimana. Al punto che Perugia è stata inserita dal ministero della Salute ancora tra le 13 città da bollino rosso.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA