Ad Amelia 50/o 'Maggio Organistico e gli Ottoni al Chiostro'

Si svolgerà come di consueto ad Amelia, dal 2 al 25 agosto, il 50/o "Maggio organistico & gli ottoni al chiostro", presentato dal presidente di "Ameria umbra" Gabriele Catalucci e dal consigliere Paolo Pellegrini. Le origini del festival risalgono al 1974 quando un gruppo di giovani e giovanissimi pieni di entusiasmo, amanti della storia, della musica e della propria città diede avvio all' iniziativa. Uno dei festival d'organo più longevi noti d'Italia, per cui hanno suonato i più autorevoli e celebri organisti del mondo. Tra questi, solo per citarne alcuni, Gustav Leonhardt, Luigi Ferdinando Tagliavini, Montserrat Torrent, David Titterington, Josè Luis Gonzales Uriol, Arturo Sacchetti.

Particolarmente ricco il programma di questo anno, che prevede concerti, conferenze, una mostra e un tour guidato degli organi in collaborazione con Sistema museo. Gli organisti che terranno i concerti nei comuni di Giove, Lugnano e Penna in Teverina, sono Efisio Aresu, Giovanni Maria Perrucci, Walter D'Arcangelo, Manuel Schuen. Gabriele Catalucci chiuderà la rassegna in un concerto che vede l'organo in dialogo con l'orchestra diretta da Fabio Maestri e con la partecipazione del mezzosoprano Elisabetta Pallucchi con un programma che prevede brani di Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart e Fran Joseph Haydn.

Inseriti tra le date dei concerti d'organo si terranno nel chiostro di S. Agostino quelli di due gruppi di ottoni. Il primo, tenuto dall'Accademia Brass Quintet, sarà introdotto da un incontro sui cinquanta anni di musica da condotto da Stefano Bernabei che riprenderà i temi dei suoi tre podcast trasmessi da Ameria Radio, la web radio dell'associazione. Il secondo sarà tenuto dagli Ottoni Amerini, un gruppo di ottoni di recente costituzione che propone programmi di grande effetto.

Arricchiranno il programma una conferenza di Rita Nanni sulla presenza dell'organo nelle arti e nella letteratura e una sugli strumenti dell'Amerino in occasione dell'apertura della mostra sui cinquant'anni di concerti e sugli strumenti restaurati oltre ad un tour guidato degli organi di Amelia organizzato in collaborazione con Sistema Museo.



