Vannacci al Forum dei sovranisti di Alemanno a Orvieto

"Sono qua per parlare dei temi che mi hanno proposto di discutere. Se mi invitano alla festa dell'Unità sarò ben lieto di recarmici per parlare dei temi che mi vorranno sottoporre": così l'europarlamentare Roberto Vannacci ha spiegato la sua presenza alla tre giorni orvietana del Movimento indipendenza di Gianni Alemanno. Rispondendo ai giornalisti, ha spiegando di non essere alla ricerca di nuove convergenze politiche. "Io non cerco nulla, sono qui per esporre principi, valori, idee sulle quali poi, se qualcuno vorrà convergere, siamo tutti estremamente contenti" ha concluso.





