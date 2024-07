Nevi, 'in Umbria campo larghissimo sarà sinistrissimo'

"In Umbria la maggioranza di campo larghissimo (da Fratoianni a Calenda) marca subito la sua identità di estrema sinistra con un bel 'No' pronunciato dalla nuova sindaca di Perugia e dal neoeletto presidente dell'autorità regionale per la gestione dei rifiuti, al nuovo piano rifiuti della maggioranza di centrodestra in Regione che prevedeva finalmente anche la costruzione di un termovalorizzatore per chiudere il ciclo dei rifiuti, abbassare le tasse ed evitare di continuare ad ampliare le discariche che in Umbria sono al collasso. Già si capisce che il campo larghissimo sarà invece 'sinistrissimo' condotto dalle retrograde follie di M5s e Verdi a cui il Pd ha deciso di chinare la testa. La cosa che desta più preoccupazione è che anche i cosiddetti riformisti di Pd/Azione e Iv hanno deciso di sacrificare le loro idee pur di provare a rimettere le mani nella gestione del potere": così Raffaele Nevi, vice capogruppo vicario di FI alla Camera e portavoce nazionale del partito.





