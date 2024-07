In Umbria ricoverati Covid come a febbraio scorso

Sono tornati ai livelli dell'inverno scorso i ricoverati Covid in Umbria. Risultano infatti 51 al 28 luglio secondo quanto riporta il sito dedicato della Regione, due dei quali in rianimazione, 20 in area medica dedicata e 29 negli altri reparti.

Un livello che non si toccava in Umbria dal febbraio scorso.

Il 9 di quel mese erano infatti 51, tre in rianimazione, e uno in meno il 12. Cominciò poi una discesa dei ricoverati, fino ai sei del 27 aprile (nessuno in intensiva).

Dall'inizio di questo mese si è invece registrata una impennata dei ricoverati: sette l'11 luglio, 20 il 13, 30 il 17 per poi via via crescere fino ai 51 attuali.



