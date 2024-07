Gianni Alemanno, dare struttura a sovranismo anche in Italia

"Questa tre giorni ci consegna la necessità di dare forza e struttura al sovranismo anche in Italia": a dirlo all'ANSA è Gianni Alemanno, segretario nazionale di Movimento indipendenza che chiude a Orvieto il suo forum iniziato venerdì. "Il sovranismo - ha aggiunto - è un'ondata che c'è in tutta Europa e ora deve realizzarsi anche in Italia e per fare questo è necessario il nostro apporto, che siamo i sovranisti in purezza, i sovranisti sociali, ma anche l'evoluzione del pensiero di Vannacci e vedere cosa succede nel centrodestra".

"C'è la possibilità di far pesare veramente le idee del sovranisti per cambiare questo Paese e non per farsi sconfiggere domani come è già successo", ha detto ancora il segretario. "Un anno fa abbiamo lanciato proprio qui ad Orvieto l'idea del Movimento, oggi sicuramente facciamo un ulteriore salto di qualità - ha sottolineato Alemanno -. Oggi parliamo con tutti, siamo accreditati e abbiamo rotto la cappa del silenzio".





