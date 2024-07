Sindaca Assisi decide 'a breve' su candidatura per Umbria

Si è presa ancora qualche giorno per riflettere sulla risposta da dare, la sindaca di Assisi Stefania Proietti, civica, alla quale la coalizione di centrosinistra e civici dell'Umbria ha chiesto all'unanimità di candidarsi alla presidenza della Regione nelle elezioni non ancora fissate ma probabilmente in programma in autunno. Lo ha fatto dopo avere incontrato i vertici dei partiti, come Pd, M5s, Iv, Azione, Sinistra e Verdi e movimenti cattolici, riuniti in uno schieramento denominato un Patto avanti.

La riunione si è svolta nel pomeriggio di sabato a Santa Maria degli Angeli ed è stata molto partecipata. Proietti - secondo quanto risulta all'ANSA - ha spiegato che in una "situazione normale" non avrebbe nemmeno preso in considerazione l'ipotesi di candidarsi come presidente dell'Umbria. Di fronte alla richiesta unanime dello schieramento ha però deciso di valutare la proposta. Si è quindi presa alcuni giorni, spiegando che la sua risposta arriverà a breve.

All'interno della coalizione si spera quindi di ufficializzare nei primi giorni di agosto che viene dato praticamente per scontato come candidata presidente.



