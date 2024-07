Rizzo, quintuplicare gli scarsi finanziamenti per famiglia

"Qui in Umbria si parla tanto della famiglia. A sinistra si ingaggia una stupida battaglia contro il concetto stesso di famiglia, a destra con pochi spiccioli di allocazione di fondi. La nostra proposta è di quintuplicare gli scarsi finanziamenti dell'attuale giunta Tesei": è la proposta di Marco Rizzo candidato alla presidenza della Regione Umbria con Democrazia sovrana e popolare. Il quale ha annunciato la possibilità di "costruire, dal basso, un programma di governo che raccolga le più stringenti questioni che coinvolgono profondamente la società umbra, le istanze più a lungo dimenticate da una politica sempre più sorda ai bisogni della gente". Lo slogan scelto per la campagna è "Umbria Sovrana nel cuore".

"Stiamo lavorando - ha detto Rizzo - per gli aumenti di investimento a favore delle famiglie. La nostra è una proposta dettagliata per portare le pensioni degli invalidi civili (74-99% di invalidità) ad 800 e a 1200 euro (100% di invalidità), con una integrazione regionale valida almeno per due anni e con la richiesta di esportare questo criterio in tutta la nazione".

Ma oltre alle questioni di merito, Rizzo - è detto in un suo comunicato - si è soffermato anche sulle questioni di metodo. " Oggi - ha detto - le cose che allontanano di più i cittadini dalla politica sono gli sprechi, il malfunzionamento e la corruzione. Proprio per risolvere questi problemi, come prima cosa porterò sotto la lente di una seria verifica le azioni di governo più importanti delle ultime due legislature, quella della Marini e quella della Tesei con controlli della Corte dei conti regionale, perché tutti gli errori, ad essere buoni chiamiamoli così, fatti nei confronti della cittadinanza vanno sanzionati e rimborsati".



