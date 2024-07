Per le imprese umbre sempre più difficile trovare personale

A luglio, in Umbria sono 2 mila 254 le assunzioni programmate dalle imprese per le quali le aziende dichiarano di non trovare candidati, mentre ammontano a 644 quelle scoperte per "inadeguata preparazione dei candidati" (dei restanti 270 le motivazioni sono le più varie). In tutto, a luglio le assunzioni che le imprese umbre indicano come "di difficile reperimento" sono il 55,1% di quelle complessive, vale a dire 3mila 168 su 5mila 750. Il quado lo fornisce il report mensile del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal, con i dati che si basano su un "ampio e continuo" monitoraggio del sistema imprenditoriale: 110 mila le aziende coinvolte, che esprimono le proprie previsioni sulle chiamate al lavoro che prevedono nei mesi successivi.

Secondo il quadro diffuso dalla Camera di commercio dell'Umbria, nonostante il rallentamento economico si faccia "sentire pesantemente" sugli avviamenti al lavoro programmati dalle imprese (a luglio -13,3% in Italia e -26,3% in Umbria, nel trimestre luglio-settembre -10,6% in Italia e -20,9% in Umbria), non scende, ma anzi aumenta, il problema delle assunzioni considerate dagli imprenditori di difficile reperimento.

L'Umbria, peraltro, si conferma tra le regioni in cui questo "è più assillante": se, infatti, a luglio in Italia è di difficile reperimento il 48,4% delle assunzioni delle imprese, nella regione tale quota è "ben superiore", come detto il 55,1%. E la quota degli avviamenti a causa della mancanza di candidati è il 39,2% delle assunzioni totale programmate dalle imprese nella regione.

A luglio 2024, rispetto allo stesso mese del 2023, la media nazionale vede le assunzioni programmate dalle imprese scendere del 13,3%, con la perdita di 77 mila 730 avviamenti al lavoro.

La circoscrizione più colpita è il centro (-19,9%), con l'Umbria che realizza la peggior performance (-26,3%, da 7mila 800 avviamenti a luglio 2023 a 5mila 750 a luglio 2024, -2050 assunzioni). Nel centro, subito dietro l'Umbria ci sono le Marche (-25,6%), quindi la Toscana (-22,5%) e il Lazio (-15,2%).

Quanto al trimestre luglio-settembre 2024, lo scenario è considerato un pò meno fosco, ma comunque pesante: la media nazionale segna -10,6% e il centro -17,2%. A registrare il maggior calo in Italia questa volta sono le Marche (-22%), seguite dall'Umbria (-20,9%), dove le imprese hanno programmato 15 mila 870 avviamenti al lavoro, 4 mila 200 in meno rispetto ai 20 mila 70 avviamenti dello stesso trimestre 2023.

In Umbria a luglio 3 mila 168 assunzioni non coperte (il 55,1% del totale). Di queste, in 2 mila 254 casi non si trovano proprio candidati. Le prime dieci professioni in cui, nella regione, si registrano le percentuali più elevate di difficoltà di reperimento del personale in relazione alle assunzioni programmate sono operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni (scoperto l'87,7% degli avviamenti al lavoro programmati dalle aziende); fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori di carpenteria metallica (85,9%); specialisti nelle scienze della vita (84,2%); operai specializzati addetti alle costruzioni e mantenimento di strutture edili (80,2%); tecnici della gestione dei processi produttivi di beni e servizi (78%); fabbri ferrai costruttori di utensili (77,8%); tecnici della salute (76,1%); ingegneri (73,5%); operai macchine automatiche e semiaut. per lavoraz.

metalliche e prod. minerali (72,7%); operatori della cura estetica (72%).



