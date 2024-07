Tesei, l'ospedale Terni deve essere fatto

"Caro sindaco, tu sai bene che il Fondo sanitario nazionale è dedicato alla cura e all'assistenza dei pazienti e non può essere utilizzato per l'edilizia ospedaliera. Però sull'ospedale di Terni, a differenza di ciò che è accaduto prima, che nessuno ha mai pensato alla possibilità di realizzare una nuova struttura, io e la mia Giunta, attraverso una delibera, abbiamo detto non solo che deve essere realizzato ma abbiamo anche fatto una ricognizione delle risorse, mettendo ben 116 milioni di euro e ipotizzando tutte le possibili vie per la realizzazione, dal project a una struttura completamente pubblica o attraverso Inail": così la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha risposto, con su Instagram, al sindaco di Terni, Stefano Bandecchi.

Tesei, rispondendo a Bandecchi, ha spiegato come "al momento attuale, così come ti ho scritto in varie circostanze, è sottoposto alla disamina di una commissione il project che è arrivato nel mese di febbraio". "Stanno ultimando i lavori - ha aggiunto - anche attraverso l'interlocuzione con il proponente e conto, entro l'estate, di poter dare delle risposte definitive sul project. In alternativa rimane ferma la possibilità e la volontà di realizzarlo in modo diverso. Su questo mi sono attivata anche con il ministero per reperire ulteriori risorse.

Questo perché credo che sia bene fare chiarezza per tutta la comunità di Terni che giustamente rivendica un nuovo ospedale dato che ha l'ospedale più vecchio della rete regionale".





