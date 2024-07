Sindaco Foligno nomina consultore l'architetto Tucci

Il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, ha nominato consultore l'architetto Andrea Tucci. Nel provvedimento si ricorda che nell'ambito dell'attribuzione delle deleghe, rimane riservata alla competenza del sindaco l'elaborazione del nuovo Prg.

"Rispetto alla materia riservata alla sua competenza, in relazione alla valutazione delle strategie sull'assetto urbanistico della città, sui relativi interventi e sulle politiche ambientali - è detto nel decreto - il sindaco intende dotarsi di professionalità specializzate a fini consultivi, per implementare le migliori politiche sul tema. Ritenuto necessario individuare una figura di riferimento per le finalità di cui sopra, affidando l'incarico a persona altamente qualificata nel campo della pianificazione sostenibile del territorio, che prenda in considerazione non solo parametri di carattere urbanistico, ma necessariamente anche quelli di qualità ambientale".

Nel decreto si sottolinea che l'architetto Tucci "risulta in possesso di notevole competenza e professionalità per svolgere tale ruolo consultivo, risultante anche dal curriculum agli atti" e che "lo stesso ha messo a disposizione la propria disponibilità, a titolo gratuito, per il conferimento dell'incarico".



