Paola Pitagora in scena al Teatro Romano di Gubbio

Sarà inaugurata domani, sabato 27 luglio, la nuova illuminazione del Teatro Romano di Gubbio, contestualmente con lo spettacolo "Ho amato tutto", che apre la 63/a Stagione estiva al teatro monumentale. In programma alle 21.00, con protagonista l'attrice Paola Pitagora, lo spettacolo è una lettura scenica di "Amore e Libertà", la vita di Donna Paola Menesini Brunelli tra Umbria, Toscana e Lazio.

Basato sul libro di Giovanni Maria Gambini "Creando il mare", racconta la storia "di una persona con una carica vitale ed empatia particolare". A dirlo, durante un incontro con la stampa, Paola Pitagora, che ha conosciuto la persona che interpreta ed è rimasta particolarmente colpita "dalla storia di un grande amore". Quello di una nobile che rinunciò ad agi e ricchezze per seguire la felicità. Lo spettacolo (regia di Evita Ciri), ad ingresso libero ed organizzato dalla Direzione regionale musei nazionali Umbria con la Fondazione Noi Siamo Paola, sarà poi replicato domenica (sempre alle 21.00) al teatro dell'area archeologica di Carsulae. Una parte importante l'avrà la musica, con l'accompagnamento di Peppe D'Argenzio (sax) ed Emanuele Bultrini (chitarra).

Costantino d'Orazio, direttore Musei nazionali di Perugia e della Direzione regionale musei Umbria, durante l'incontro coordinato da Alberto Brunelli, si è detto "molto contento" per l'evento ed il rilancio del Teatro Romano. "Da sabato sarà illuminato in un modo rinnovato grazie ad uno sponsor privato, e riprende vita con una ospite di eccezione. C'è grande soddisfazione nel vedere idee che si realizzano". Sullo spettacolo, già portato in scena in varie città, lo scrittore Gambini si è detto "lieto che ora approdi in Umbria". Per la regista Ciri "l'obiettivo è offrire al pubblico una storia universale che parla dei sentimenti ed emozioni".

Grazie alla sinergia tra Comune di Gubbio e Direzione musei dell'Umbria, sarà ad ingresso gratuito anche il secondo spettacolo del cartellone della 63/a Stagione estiva al Teatro Romano. "In fin dei conti. Capitoli di una messinscena", di Angelo Mello andrà in scena domenica 28 luglio, sempre alle ore 21.00.



