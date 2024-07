Minoranza Regione, emergono tutte le spaccature a destra

"La maggioranza si scioglie al caldo di luglio ed emergono tutte le spaccature di una destra ormai preoccupata più di ottenere qualche bandierina da spendere in campagna elettorale che per il reale interesse degli umbri.

Succede così che sulla legge relativa alla Polizia locale la maggioranza si spacchi, mostrando una fortissima crisi politica difficilmente rimarginabile e sanabile in vista di una nuova campagna elettorale": così il portavoce della minoranza Fabio Paparelli e i consiglieri del gruppo Pd, del gruppo 5 Stelle e Donatella Porzi (Misto).

"Il provvedimento - spiegano - era inaccettabile e mostrava carenze sotto diversi punti di vista. Mancanza di coperture, illegittimità e lesione dell'autonomia dei Comuni sono le principali ombre di una proposta di legge sul quale la destra ha mostrato le proprie contraddizioni e le proprie fibrillazioni, arrivando a spaccarsi clamorosamente con la Lega (astenuta) da un lato e FdI che ha votato a favore nonostante la contrarietà della giunta. Una legge di bandiera e strumentale, il cui scopo non era certo approvare un provvedimento utile agli agenti ed alla sicurezza, c'era addirittura l'eliminazione del tema della formazione continua della polizia locale, bensì la speranza di catturare qualche consenso. Di qui uno spettacolo pietoso in Consiglio e la frattura in maggioranza, che lascia presagire una fine della legislatura complessa e movimentata. Da notare anche l'errore nella convocazione della seduta odierna, con l'Assestamento di bilancio trasmesso fuori tempo massimo ai consiglieri. Un errore formale che ha così costretto, dopo dichiarazioni del portavoce a nome della minoranza, al rinvio dell'atto ad altra seduta. L'ennesima brutta figura di una maggioranza che già aveva dovuto ritirare il rendiconto, a fronte dei rilievi in sede di parifica, della Corte dei Conti.

Una maggioranza in disfacimento sotto la calura estiva che invitiamo a restituire al più presto la parola agli elettori".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA