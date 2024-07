Milioni di visualizzazioni e contatti per 'Si Assisi'

Oltre 9,1 milioni di impression sui social, 18,7 milioni di visualizzazioni sul web, circa 6,5 milioni di contatti nelle grandi stazioni ferroviarie italiane che l'hanno ospitata sono i numeri registrati da "Sì Assisi", la nuova campagna di promozione turistica della città di Assisi, firmata dall'agenzia Armando Testa, con la strategia media di "The Gate Communication".

Lanciata il 22 aprile scorso, con l'obiettivo di valorizzarla come meta turistica ideale da vivere tutto l'anno, ha ottenuto risultati ben oltre le aspettative previste, addirittura quintuplicando le visualizzazioni stimate per la creatività proposta per il web.

La campagna è stata promossa dal Comune di Assisi e sostenuta, principalmente, con fondi legati al bando del Ministero del turismo per il rilancio turistico di città a vocazione turistico culturale riconosciute dall'Unesco come Patrimonio dell'umanità, vinto dall'Ente con il progetto "Vivi Assisi. Valorizzazione dei luoghi francescani con itinerari naturalistici, etici ed esperienziali". Gli esiti della nuova strategia di promozione sono stati illustrati in un incontro con operatori del settore turistico della città, che si è svolto ad Assisi, proprio sul tema dello sviluppo delle diverse azioni previste da tale progetto.

Azioni che prevedono la realizzazione di una serie di opere e servizi, tesi a migliorare l'accoglienza turistica e a incrementare attrattività e fruibilità del territorio, con particolare attenzione alla riqualificazione della Rocca Minore come porta d'accesso al Monte Subasio e alla definizione di nuovi percorsi escursionistici. La campagna "Sì Assisi" è stata concepita come multicanale, pianificata sul web e sui canali social con un piano editoriale "paid" e "organico" per un periodo di circa due mesi e per due settimane su impianti Ooh con maxi affissioni e circuiti Go Tv Plus in 13 grandi stazioni italiane, come Milano Centrale, Roma Termini e Tiburtina, Torino Porta Nuova, Genova Brignole, Genova Piazza Principe, Verona Porta Nuova, Venezia Santa Lucia, Venezia Mestre, Bologna Centrale, Napoli Centrale, Bari Centrale, Palermo Centrale.

Tre le principali creatività proposte (cammini, natura, eventi), sviluppate in vari formati (video, reel, immagini) e lanciate attraverso tre strumenti principali: i canali social ufficiali del turismo del Comune di Assisi (Visit Assisi) con oltre 9,1 milioni di impression (7,6 su Facebook e 1,5 su Instagram, con un aumento dei follower dell'82%); piattaforme web con il coinvolgimento di circa 50 circuiti editoriali tra i più importanti in Italia e oltre 18,7 milioni di visualizzazioni; maxi affissioni nelle più importanti stazioni ferroviarie italiane. In quest'ultimo caso, è stato scelto il periodo dei principali ponti di primavera, quando milioni di turisti hanno frequentato i più rilevanti snodi ferroviari nazionali. La campagna è stata esposta per due settimane consecutive, dalle ore 5 alle 24, nei punti più centrali e visibili degli stessi. Secondo dati forniti da Grandi stazioni, ha registrato circa 6,5 milioni di contatti con medie giornaliere molto significative a Milano Centrale, Roma Termini e Roma Tiburtina.

Come sito di atterraggio della campagna è tato scelto www.visit-assisi.it, portale ufficiale della promozione turistica del Comune di Assisi, che nel periodo di lancio della stessa ha registrato un incremento delle visite pari al 178%.

"Sono numeri straordinari e ben oltre le aspettative - hanno sottolineato Stefania Proietti e Fabrizio Leggio, sindaca e assessore al turismo di Assisi - che confermano come la nuova strategia di promozione dell'immagine della città sia efficace e vincente, con risultati concreti e tangibili anche sul fronte delle presenze turistiche che registrano numeri in continuo aumento. È la prima volta che Assisi è protagonista di una campagna di comunicazione nazionale, finalizzata a valorizzarla nel suo complesso e a promuoverla come meta turistica ideale da vivere tutto l'anno. Un netto cambio di passo sul fronte della promozione e comunicazione turistica, che favorisce anche nuove opportunità di sviluppo economico e sociale per la città e per l'intero territorio. La campagna 'Sì Assisi' proseguirà nel 2025, con nuovi temi e un respiro anche internazionale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA