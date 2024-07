Al via la quarta edizione di 'Fusotronica' di Metanoia

Metanoia propone la quarta edizione del Festival di musica ed arti grafiche "Fusotronica", il 28 luglio, a partire dalle 18.30, presso il parco museale Fuseum, complesso che raccoglie le opere dell'artista perugino Brajo Fuso. L'headliner di questa edizione sarà Zero Call, produttore elettronico classe 1989, attivo dal 2011, che è stato in grado di affermarsi in breve tempo come uno dei migliori artisti italiani attivi sulla scena Synthwave europea e internazionale. I suoi lavori, grazie a sonorità in puro stile soundtrack e dark-wave hanno catturato l'attenzione di centinaia di fans da tutto il mondo attraverso video ufficiali rilasciati sin dal 2012 su canali come Newretrowave e la presenza di tracce in video virali con ispirazione 80's.

La scia synthwave - si legge in una nota degli organizzatori - si trasforma nel 2015 in qualcosa di più corposo con il lavoro "Soft Power" uscito in vinile e cd per l'americana Future City Records e la Italo Italians Rec. Nel 2019 alcune tracce vengono inserite nel videogame "Exception" rilasciato da Steam. I lavori di soundtrack continuano con la collaborazione nella mini serie Sci-fi Another Dimension. Nel 2020 esce il singolo "Stellar Wind" rilasciato su vinile, cd e cassetta dalla spagnola "Oraculo Records", etichetta di riferimento per la scena Minimal-Wave e darkwave Europea.

Le sue musiche saranno accompagnate dalla creazione di illustrazioni in tempo reale, proiettate con video mapping, a cura di Nicolò Arcuti, fumettista e illustratore perugino attivo sul mercato statunitense. Ad anticipare il suo live set, il trio di musica elettronica Rainforced + Francesco Costanza, che con il progetto Audio to Video catturerà l'attenzione del pubblico, guidandolo attraverso un viaggio dal segnale acustico a quello visivo, in cui la generazione di immagini risponde in maniera reattiva al flusso sonoro. Il producer locale Molecola aprirà le danze con un suggestivo live set all'interno del bosco del Fuseum.



