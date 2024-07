Trovato in possesso di oltre 1 chilo di cocaina

Un cittadino albanese di 18 anni è stato arrestato a Bastia Umbra dalla polizia che lo ha trovato in possesso di oltre un chilogrammo di cocaina.

I poliziotti hanno fermato per un controllo l'auto condotta dal ragazzo e nel corso della perquisizione hanno trovato nel veicolo un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento di stupefacente. Hanno quindi proceduto anche al controllo dell'abitazione del diciottenne. Qui, in cantina, hanno trovato un panetto di sostanza che, dagli accertamenti tecnici del personale del gabinetto provinciale della polizia scientifica, è risultata essere cocaina.

Accompagnato in questura, il diciottenne è stato arrestato per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

Su disposizione del pubblico ministero è stato trattenuto nel carcere di Capanne in attesa dell'udienza di convalida.



