Tra musica e scienza torna rassegna 'Il suono della ricerca'

Tra musica e scienza, sarà un viaggio alla scoperta delle ore del giorno, sabato 27 e martedì 30 luglio, quello per la quarta edizione della rassegna "Il suono della ricerca", promossa dall'Università degli Studi di Perugia in collaborazione con l'Orchestra da camera di Perugia, nel percorso di avvicinamento all'edizione 2024 di "Sharper - Notte europea dei ricercatori".

L'originale e coinvolgente connubio tra divulgazione, ricerca scientifica e musica inizierà sabato 27 luglio, ore 21 all'auditorium di Santa Cecilia di Perugia, con il concerto "Les heures du jour: dall'alba al tramonto - dal tramonto all'alba", con musiche di autori vari eseguite dall'Orchestra da camera di Perugia e dall'Ocp Young. Ad accompagnare l'approfondimento scientifico sarà Giulio Vaccaro, del Dipartimento di lettere - lingue, letterature e civiltà antiche e moderne dell'Università degli studi di Perugia, che parlerà del ciclo della lingua e dei dialetti "dall'alba al tramonto, e poi di nuovo all'alba".

Martedì 30 luglio, alle ore 19, nel chiostro della cattedrale di San Lorenzo, la marcia di avvicinamento a Sharper proseguirà con un pre-evento dedicato a "Le Matin", con l'Orchestra da camera di Perugia e il violino solista di Azusa Onishi. In programma l'esecuzione del concerto per violino n.3 in sol maggiore K. 216 di Wolfgang Amadeus Mozart e la Sinfonia n.6 in re maggiore "Le matin" Hob:I:6 di Franz Joseph Haydn.

In questa occasione, l'approfondimento scientifico sarà affidato a Serena Massari del Dipartimento di scienze farmaceutiche e a Stefano Capomaccio del Dipartimento di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Perugia, sul tema de "L'alba della vita".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA