Tesei, bene il riparto del Fondo sanitario per l'Umbria

La Conferenza delle Regioni e Province Autonome ha raggiunto nella seduta di oggi l'intesa sulla proposta di riparto del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2024: all'Umbria è assegnata una quota di 1.933.300.443 euro, con una premialità di 33.075.000 euro.

Esprime "grande soddisfazione" la presidente Donatella Tesei: "Per la prima volta - afferma - la Regione Umbria ha sfondato la soglia del miliardo e 900 milioni di euro di finanziamento per la sanità, grazie al quale potrà qualificare e potenziare i servizi sanitari per i cittadini umbri. La premialità riconosciuta, da me reiteratamente richiesta tenuto conto delle peculiarità della popolazione umbra, consentirà al nostro sistema sanitario regionale di crescere in qualità". Soddisfazione viene espressa dalla presidente Tesei anche per l'accoglimento di un'altra richiesta da lei avanzata, riguardante la questione di conformità costituzionale sollevata dalla Corte dei Conti dell'Umbria in sede di parifica del rendiconto 2023 circa l'utilizzo del Fondo Sanitario Nazionale per le spese di Arpa, Agenzia regionale per la protezione ambientale, e che interessa anche altre Regioni.

È stato elaborato un documento che intende sostenere l'operato delle Regioni ripercorrendo l'inquadramento normativo dell'istituzione delle ARPA regionali e del loro finanziamento.

Approvato oggi dalla Conferenza, il documento sarà iscritto all'ordine del giorno di una prossima seduta della Conferenza Stato-Regioni.



