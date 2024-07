Ordinanza per la prevenzione incendi a Castel Giorgio

Anche il Comune di Castel Giorgio ha pubblicato le disposizioni per prevenire gli incendi boschivi fino al 15 settembre: secondo quanto stabilito nella specifica ordinanza è vietato accendere fuochi usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, disperdere mozziconi e fiammiferi accesi. Sono inoltre in vigore gli obblighi per i proprietari ed affittuari di terreni adiacenti le aree boschive, di mantenere gli stessi liberi da paglia, erbe secche o da ogni altro materiale facilmente combustibile.

I proprietari ed affittuari di terreni coltivati a cereali, incolti o tenuti a pascolo, inoltre, devono obbligatoriamente circoscrivere l'intero fondo, appena mietuto, con una striscia di terreno solcato dall'aratro o completamente scevro di stoppie, larga non meno di metri 4 da mantenere costantemente pulita.

Obbligo, infine, di ripulite tutte le aree incolte ricadenti all'interno o nelle immediate vicinanze dei centri abitati, per evitare pericoli per la pubblica incolumità ed il propagarsi degli incendi ai centri abitati stessi. I trasgressori sono passibili di sanzioni amministrative che possono superare anche i mille euro.



