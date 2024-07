In Umbria referendum day Uil-Fpl su autonomia differenziata

Anche la Uil Fpl dell'Umbria in campo per il "Referendum Day" lanciato dalla categoria nazionale. L'appuntamento per la raccolta firme per il referendum abrogativo della legge sull'Autonomia differenziata sarà domani mattina, venerdì 26, a Perugia e Terni, presso le aziende ospedaliere delle due città. "A Perugia e Terni - spiega il segretario generale Uil Fpl Umbria, Jacky Mariucci - abbiamo scelto di iniziare la nostra raccolta firme dalle aziende ospedaliere. Saremo lì, all'ingresso, venerdì mattina, con il nostro banchetto con l'obiettivo di spiegare a tutti che questa riforma mina le basi proprio della sanità pubblica, mettendola in seria difficoltà insieme a trasporti e scuole. Tutti quegli elementi che, invece, sono fortemente tutelati dalla nostra Costituzione".

"La Uil Fpl, insieme alla Uil confederale - si legge in una sua nota - è in prima linea nel Comitato promotore per contrastare una legge ingiusta e pericolosa per il futuro del Paese, nel quale aumenterà le disparità già esistenti e mettendo in discussione i principi costituzionali di equità e solidarietà".

Il sindacato chiede ai cittadini "un atto di responsabilità attraverso una semplice firma per salvare l'indivisibilità dell'Italia, tutelare la sanità pubblica, universale e gratuita, proteggere la scuola e l'unitarietà dell'insegnamento, difendere i contratti nazionali di lavoro, sostenere la competitività dei sistemi produttivi e industriali, garantire l'uniformità dei Lep su tutto il territorio nazionale e assicurare un robusto sistema di perequazione".



