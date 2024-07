Giunta San Venanzo inaugura sedute itineranti nelle frazioni

Il Comune di San Venanzo, insieme a quello di Marsciano, chiederà alla Regione un aggiornamento sui lavori al ponte che collega la frazione di Poggio Aquilone a Marsciano: lo rende noto il sindaco Marsilio Marinelli che ha incontrato il collega di Marsciano Michele Moretti, in occasione della seduta di giunta itinerante a Poggio Aquilone, nell'ambito delle riunioni di Giunta messe in programma dall'amministrazione su tutto il territorio comunale.

I due sindaci, secondo quanto riferisce Marinelli, hanno raccolto le istanze dei residenti e si sono impegnati a contattare e incontrare a breve l'assessore regionale alle infrastrutture "per sollecitare - spiega il sindaco di San Venanzo - un'esposizione accurata dell'iter e delle tempistiche previste per l'erogazione del finanziamento finalizzato alla messa in sicurezza del ponte". Durante l'incontro con i cittadini, al quale hanno partecipato anche alcuni consiglieri comunali, oltre al ponte, si è parlato anche delle altre problematiche che riguardano il borgo.



