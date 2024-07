FdI, sanità demonizzata in Umbria per fini elettorali

"Il Governo Meloni dimostra di tenere davvero alla salute dei cittadini e attraverso la conversione in legge del decreto Sanità, che rappresenta una svolta senza precedenti, sta mettendo finalmente in campo soluzioni concrete ai problemi per garantire il diritto alla salute dei cittadini dopo anni di cattiva gestione da parte della sinistra": è quanto si legge in una nota dei consiglieri umbri di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale Eleonora Pace, Paola Agabiti Urbani, Daniele Nicchi ed Elena Proietti.

"Il Partito democratico in Umbria, incredibile a dirsi e a credersi dopo i noti fatti del 2019, ha demonizzato la gestione della sanità nella nostra regione - osservano - fingendo di non accorgersi che i problemi riguardano invece tutta Italia e non certamente solo l'Umbria. La nostra regione offre servizi appropriati e di qualità come dimostra l'analisi dei dati sui Livelli essenziali di assistenza recentemente presentata al ministero della salute. In questo quadro è determinante la collaborazione con il governo centrale e siamo convinti che la direzione intrapresa dal governo per confermare una sanità efficiente e vicina ai bisogni dei cittadini è quella giusta".

"La crisi che sta vivendo la sanità - sottolineano i consiglieri - non è solo regionale ma nazionale, il Servizio sanitario nazionale è la migliore opera prodotta dallo Stato italiano a tutela dei cittadini e noi continueremo a difenderlo con tutte le nostre forze dagli attacchi strumentali portati avanti dal Partito democratico in Umbria per fini elettorali".

Prosegue la nota: "Dopo anni di inerzia della sinistra siamo grati all'esecutivo nazionale che finalmente interviene in maniera strutturale con misure per affrontare i fattori che hanno contribuito a un aumento intollerabile delle liste d'attesa, una delle piaghe più odiate da parte dei cittadini, intervenendo anche su un Cup unico regionale di prenotazioni, visite il sabato e la domenica ed incentivi ai sanitari impegnati nello smaltimento delle code per visite ed esami".

Puntualizza Eleonora Pace, che in questi anni nella funzione di presidente della Commissione sanità in Assemblea legislativa ha seguito la fase di riorganizzazione, programmazione ed efficientamento: "Questa legge pone rimedio a carenze strutturali e le misure introdotte sono attese da molto tempo perché intervengono direttamente per garantire il diritto alla salute dei cittadini. Pd e M5s non hanno mai neanche provato a risolvere il problema, finalmente con Fratelli d'Italia e il centrodestra al governo è stato approvato un provvedimento che mira concretamente a ridurre i tempi delle liste di attesa per le prestazioni sanitarie, garantendo appropriatezza e velocità nell'erogazione delle cure".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA