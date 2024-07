Bettarelli (Pd), incrementare le risorse finanziarie di Afor

"Legittime sono state nei giorni scorsi le grida di allarme degli agricoli umbri dell'Alto Tevere e delle associazioni di categoria circa le criticità legate all'approvvigionamento idrico proveniente dall'invaso di Montedoglio: poca acqua e costi eccessivi che gli agricoltori della Regione Umbria si trovano puntualmente a dover sostenere": lo afferma il consigliere regionale Michele Bettarelli (Pd) che ha presentato un ordine del giorno che "impegni la Giunta regionale ad incrementare, nel rispetto degli equilibri di bilancio, le risorse finanziarie trasferite ad Afor di almeno 1 milione di euro".

"A fronte di tariffe di vendita identiche dell'acqua da parte dell'Eaut ad Afor per l'Umbria e ai Consorzi di bonifica per la Toscana - spiega il consigliere del Pd in una nota della Regione - le imprese delle due regioni si ritrovano a pagare tariffe di approvvigionamento di circa 0,16 euro al metro cubo per le imprese toscane ed 0,24 euro al metro cubo per le imprese umbre.

Dinanzi ad una problematica così complessa e urgente su cui più volte è stato richiesto l'intervento dell'istituzione regionale per rimuovere questi ostacoli che riducono la capacità competitiva delle aziende agricole che operano nella parte settentrionale dell'Umbria, per cui l'invaso di Montedoglio rappresenta un perno del sistema agricolo, non possono che lasciare l'amaro in bocca le uscite scomposte della destra umbra che da un lato sembra più attenta a non perdere occasione per dar vita a schermaglie interne che vedono antagonisti i consiglieri (di maggioranza) della Lega e l'assessore all'agricoltura in quota Forza Italia con all'amministratore unico di Afor in quota Fratelli d'Italia". "Una problematica complessa - si legge ancora nella nota - in cui gli agricoltori umbri si trovano oggi a dover scontare l'immobilismo e la propaganda di una destra in evidente affanno dopo cinque anni di mal governo del territorio regionale. Tutto ciò premesso per dare risposte concrete ed immediate, ho presentato un ordine del giorno che impegni la Giunta regionale ad incrementare, nel rispetto degli equilibri di bilancio, le risorse finanziarie trasferite ad Afor di almeno un milione di euro vincolate ad azioni di efficientamento energetico sulla rete di distribuzione dell'acqua del Montedoglio e per interventi di manutenzione sulla rete, al fine di ridurre i costi del sistema di distribuzione irrigua e di conseguenza le tariffe applicate alle aziende agricole. Mi auguro che dalle parole si passi ai fatti e che quindi i consiglieri regionali tutti, che sembrano essere così vicini al mondo agricolo sulla carta stampata, lo siano domani in sede di assestamento di bilancio coi fatti votando a favore della mia proposta".



