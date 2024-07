Al via la 13/a edizione di 'Narni. Le vie del cinema'

Dal 29 luglio al 3 agosto Narni è pronta ad ospitare la 30/a edizione di "Narni. Le vie del cinema", la rassegna di cinema restaurato diretta da Alberto Crespi e organizzata per iniziativa del Comune con la collaborazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia - Cineteca nazionale e con la Scuola internazionale di Comics di Roma. Anche quest'edizione proporrà una ricca selezione di film di recente recupero proiettati ogni sera a partire dalle 21 sul grande schermo allestito nel parco "Bruno Donatelli" di Narni Scalo, a ingresso gratuito.

L'edizione di quest'anno prevede due film il cui restauro è a cura della Cineteca di Bologna: "Lo chiamavano Trinità" (1970), di E. B. Clucher (Enzo Barboni), che rappresenta un punto di rottura per il genere degli spaghetti-western, contaminandolo con tratti di comicità e "Ieri, oggi, domani" (1963) di Vittorio De Sica, vincitore dell'Oscar al miglior film straniero. Un doveroso omaggio ai protagonisti, nel novantesimo anniversario della nascita di Sophia Loren e nel centenario dalla nascita di Marcello Mastroianni. Gli altri quattro film in rassegna sono stati restaurati invece dal Centro sperimentale di cinematografia - Cineteca nazionale. Si tratta di "L'odore della notte" (1988) di Claudio Caligari, "Casotto" (1977) di Sergio Citti, "Sissignore" (1968) diretto e interpretato da Ugo Tognazzi.

Il film conclusivo della rassegna rappresenta un omaggio a Giuliano Montaldo, primo direttore artistico di "Le vie del cinema" e cittadino onorario della città di Narni, recentemente scomparso. "Sacco e Vanzetti" il suo capolavoro del 1971, di cui firma regia e sceneggiatura: il lungometraggio sarà preceduto dalla proiezione di Arlecchino (1983), un corto che Montaldo ha realizzato per la Rai, uno dei primi esperimenti italiani di alta definizione, girato a Venezia con la fotografia di Vittorio Storaro.

La rassegna parallela alla classica selezione di pellicole restaurate, invece, proporrà ogni sera su grande schermo a partire dalle o21, in un'ala laterale del parco "Bruno Donatelli", una selezione di film animati dedicati ai più piccini. Saranno proposti: La carica dei 101 di Wolfgang Reitherman, Hamilton Luske e Clyde Geronimi; Le avventure di Bianca e Bernie di Wolfgang Reitherman, John Lounsbery e Art Stevens; Shrek di Andrew Adamson e Vicky Jenson Spirit - Cavallo selvaggio di Kelly Asbury e Lorna Cook; Madagascar di Eric Darnell e Tom McGrath e Alla ricerca della valle incantata di Don Bluth.

Verrà inaugurata il 29 luglio, invece, la mostra "I segni" di Giuliano Montaldo, visitabile sino al 3 agosto nel parco Bruno Donatelli, un omaggio al regista per il suo contributo al progresso della cultura italiana e per il prestigio internazionale conseguito attraverso la sua produzione artistica. Quest'anno, per il terzo anno consecutivo, inoltre, continua la collaborazione tra la Scuola Internazionale di Comics di Roma e la rassegna Le Vie del Cinema.



