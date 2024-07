Sindaco Norcia, Spiga verde è riconoscimento importate

"Siamo molto contenti di questo importante riconoscimento per il nostro comune": il sindaco di Norcia Giuliano Boccanera commenta così l'attribuzione alla città di San Benedetto in una delle "Spighe verdi". "Lavoreremo per meritarlo - aggiunge - e per migliorare così da ottenerlo anche in futuro. Entro l'estate organizzeremo un evento per spiegare di cosa si tratta la Spiga verde". Per il Comune di Norcia alla consegna del riconoscimento era presente il capogruppo consiliare Andrea Russo.

