Sindaci centrodestra, in Umbria la mobilità attesa da 50 anni

Il coordinamento dei sindaci di centrodestra e civici dell'Umbria sottolinea "la straordinaria importanza dell'approvazione del bilancio 2023 di Umbria Mobilità".

"Tutti i soci - sottolinea il coordinamento in una sua nota - Comune di Perugia, Spoleto, Terni, Lugnano in Teverina, la Provincia di Perugia, l'amministratore unico di Umbria Mobilità, Marina Balsamo, e la Regione Umbria, con l'approvazione del bilancio (votato a favore da tutti tranne Spoleto), hanno preso atto di come, in questi cinque anni, l'Umbria abbia finalmente imboccato la strada di un servizio di eccellenza, con i conti a posto, grazie allo straordinario lavoro della Giunta Tesei e dell'assessore Melasecche. Il 2023 è stato il vero anno della svolta".

"Intanto - prosegue la nota, diffusa da Fabrizio Gareggia, sindaco di Cannara - la definitiva conversione in Agenzia unica per la mobilità e il trasporto pubblico locale, che ha permesso l'efficientamento dei servizi e l'ottimizzazione dei costi. È stato siglato il nuovo contratto decennale con Trenitalia che dal primo gennaio 2024 ingloba anche la gestione della linea Fcu, assegnando tutto il ferro ad un unico gestore. Sono stati acquistati ulteriori 19 autobus elettrici, con un investimento di 10,5 milioni di euro.

Si è, inoltre, perfezionato il subentro al Comune di Perugia nel contratto di servizio del minimetrò, andando, finalmente, a risolvere uno dei tanti scandali della gestione del centrosinistra in Umbria, che, aveva investito enormi risorse pubbliche per la realizzazione di una infrastruttura senza alcun senso.

Parimenti, nel ternano, si è dato corso al subentro nei contratti Tpl in capo agli enti locali di quella provincia (Provincia di Terni, Comune di Terni, Orvieto, Amelia e Narni).

Il tutto, mentre si sta gestendo la fase cruciale della gara per l'assegnazione dei servizi di Tpl in ambito regionale oltre ad aver attivato, sempre nel corso del 2023, la propria sede operativa di Terni".

"La cosa straordinaria - sottolinea ancora il coordinamento dei sindaci di centrodestra e civici dell'Umbria - è che l'enorme mole di attività e di successi che si sono ottenuti è avvenuta con la chiusura in positivo del bilancio con un attivo di 228.000 euro e con una riduzione dell'indebitamento verso istituti di credito, dal 2022, di circa il 50 %.

I risultati raggiunti, tanto in termini di servizi resi, quanto di sostenibilità del bilancio, danno il senso di quanto il centrodestra e la sua visione siano assolutamente necessari per lo sviluppo della nostra Regione.

La situazione del trasporto pubblico, infrastruttura strategica per qualsiasi comunità, era arrivata, fino al 2019 ad una situazione che vedeva poche vie di uscita. Le inefficienti politiche del centrosinistra avevano posto la drammatica prospettiva di dover "portare i libri in tribunale", con i servizi assolutamente deficitari ed una attività generale completamente bloccata.

La capacità amministrativa del centrodestra è, invece, riuscita nel miracolo, ampliando i servizi, risanando i conti e salvaguardando tutti i posti di lavoro." "Oggi Umbria mobilità - prosegue la nota - risparmia circa dieci milioni di euro l'anno di Iva. Ma non basta. Dal 2019 al 2023 il valore della produzione è passato da 2.000.096 a 93.862.000 euro, gli interessi passivi e oneri finanziari ridotti da 1.552.000 a 365.000 euro, il patrimonio è incrementato di circa 400.000 euro mentre i debiti scendono da 46.000.000 a 16.000.000 euro.

Questa è, finalmente, la strada giusta per l'Umbria.

D'altro canto, i successi di Umbria Mobilità fanno parte di un grande piano strategico con cui la Regione dell'Umbria ha affrontato, nel corso della legislatura, il problema dei trasporti e delle infrastrutture, con l'obiettivo di fare dell'Umbria una regione aperta al resto del paese, facilmente raggiungibile da ogni dove.

Siamo orgogliosi, ad esempio, della valorizzazione della Orte-Falconara, con il raddoppio della tratta Campello-Spoleto, il cui cantiere è stato fermo oltre dieci anni, così come della introduzione del sistema di gestione del traffico Ertms su tutta la linea ferroviaria. Ma anche della nuova progettazione del raddoppio della tratta Spoleto-Terni e della trasformazione della coppia di Frecciargento in Frecciarossa dal 2026 sul percorso Ravenna-Roma-Salerno e ritorno.

A ciò si aggiunga la riapertura della Ferrovia Centrale Umbra, con 15 cantieri attivati sulle stazioni, la riqualificazione della Foligno-Perugia-Terontola.

Infine, la felicissima scelta della nuova stazione Medio Etruria, che consentirà di avere a mezz'ora da Perugia fino a 14 coppie di Frecciarossa disponibili al giorno.

Insomma, nel complesso, un sistema di trasporto pubblico che ci porterà davvero nel futuro, dopo che, per troppo tempo la sinistra, con politiche miopi e senza prospettiva, aveva ridotto l'Umbria ad una landa desolata, senza alcuna visione strategica".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA