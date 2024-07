Procura Perugia apre fascicolo su carcere dopo esposto Garante

Un fascicolo senza né ipotesi di reato né indagati è stato aperto dalla procura della Repubblica di Perugia sulla situazione del carcere del capoluogo umbro in seguito a un esposto del Garante regionale dei detenuti, l'avvocato Giuseppe Caforio su presunte carenze e disservizi nella struttura. In particolare nelle aree sanitarie.

Secondo quanto risulta all'ANSA, del procedimento si occupa il procuratore capo Raffaele Cantone. L'apertura del fascicolo sarebbe funzionale alla possibilità di svolgere accertamenti.

Caforio, al termine di una visita in carcere fatta oggi con la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, ha parlato di "realtà che tradisce e viola i diritti fondamentali dell'uomo". Ha quindi spiegato di avere depositato l'esposto per chiedere un accertamento giudiziale. Anche "al fine di sollecitare una svolta reale e immediata ad una situazione oramai intollerabile".

Già il 13 luglio scorso, il Garante dei detenuti dell'Umbria aveva compiuto blitz presso le strutture sanitarie del carcere di Capanne per "dare seguito alle reiterate segnalazioni da parte di detenuti e della stessa polizia penitenziaria, con cui si evidenziavano gravi carenze di vario tipo". Aveva quindi ritenuto che "le condizioni delle strutture sanitarie e dei servizi erogati confliggano con i diritti fondamentali previsti peraltro sia dalla Convenzione dei diritti dell'uomo e dal codice penale".



