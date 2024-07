Premio letterario 'Severino Cesari', selezionati i finalisti

Sono 13 i titoli del Premio letterario nazionale Opera Prima "Severino Cesari" selezionati dalla giuria: lo rende noto il servizio cultura della Regione Umbria, sottolineando che le opere sono state scelte dopo una prima selezione e che verranno ora valutati dalla giuria, composta da: Daria Bignardi, Giovanni Dozzini, Luca Gatti, Antonella Lattanzi, Gabriella Mecucci, Francesca Montesperelli, Giacomo Papi, Michele Rossi, Simona Vinci (presidente).

Tra le 45 opere d'esordio - di narrativa italiana (romanzo o raccolta di racconti) - segnalate dagli editori italiani, dall'Associazione culturale "Severino Cesari", da librerie italiane e da alcune biblioteche umbre, sono stati preselezionati i 13 libri e tra questi saranno individuati i titoli della terzina vincente, a cui verranno assegnati i premi.

La cerimonia di premiazione, alla presenza dei tre vincitori, si terrà durante lo svolgimento di UmbriaLibri a Perugia.

I titoli finalisti selezionati sono riportati in ordine alfabetico per autore: Il nostro grande niente di Emanuele Aldrovandi (Einaudi), Un uomo mite di Giovanni Balcet (Neos edizioni), Il lama dell'Alabama di Nicolò Cavallaro (Hacca edizioni), Sei tu il figlio di Emanuele Galesi (Piemme), La Cantadora di Vanni Lai (Minimum Fax), Tua figlia Anita di Paolo Massari (Nutrimenti), Cronache private di Valentina Parasecolo (Marsilio), Quasi niente sbagliato di Greta Pavan (Bollati Boringhieri), Prima che chiudiate gli occhi di Morena Pedriali Errani (Giulio Perrone Editore), Io e Gio di Francesco Prosdocimi (Neo Edizioni), Tutta la vita che resta di Roberta Recchia (Rizzoli), Come in cielo di Damiano Scaramella (NN Editore), Mio padre avrà la vita eterna ma mia madre non ci crede di Paolo Valoppi (Feltrinelli).





Riproduzione riservata © Copyright ANSA