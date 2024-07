Estate a Cascia, eventi fino a settembre

Prenderanno il via il 27 luglio e proseguiranno per tutto il mese di agosto, per poi concludersi a settembre, gli eventi di Estate a Cascia. Il programma, presentato a Perugia nella sede della Provincia, punta a mettere in luce tutte le peculiarità della città di Santa Rita.

"Cascia è conosciuta sotto il punto di vista spirituale, ma siamo certi che c'è altro che può dare visibilità alla città". A dirlo il vicesindaco e assessore al Turismo di Cascia, Marco Emili. "Parlo del sistema ambientale, di quello culturale ed enogastronomico", ha proseguito. Mettendo in relazione tutti questi elementi, ha preso forma un programma di eventi "per fare sì che i visitatori siano ben accolti e possano soggiornare vivendo appieno un contesto".

Insieme ad Emili, hanno presentato il programma il destination manager Gianluca Laterza, il responsabile dell'ufficio turismo Alessandro Marotta e Luigi Ercoli, presidente della Pro loco Cascia-Roccaporena. Il progetto di marketing territoriale ha preso forma grazie ad un "grande lavoro fatto sulla ricostruzione post sisma". Il ripristino delle condizioni di sicurezza del territorio, ha consentito di dare il via alla realizzazione "di un percorso di turismo esperienziale", ha sottolineato Marotta.

Sulla valorizzazione del territorio in chiave ambientale, il primo evento previsto il 27 luglio (dalle 22.00) sarà la passeggiata "Gli antichi e le stelle: dove cadde il grande meteorite", con partenza dal valico di Civita di Cascia (monte Pozzoni), per osservare anche luna e stelle in quota. Nello stesso giorno comincerà il 25esimo motoraduno Città di Cascia.

Grande attesa, tra i vari eventi, per il Tuber Fest (10 agosto), con una eccellenza del territorio, il tartufo, al centro di un evento "rivolto ai giovani".

L'11 cammino artistico-esperienziale sull'anello di Santa Rita, con un percorso ripristinato tutto da scoprire. Sarà il 20 l'evento principe, il Galà Equestre, in programma dalle 21.00.

Nelle serate che proseguiranno per tutto il mese, previsti anche tanti momenti dedicati alla musica in un "centro che sarà accogliente per i visitatori".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA