Crollo di un solaio nel centro storico di Amelia

Tre abitazioni sono state dichiarate inagibili, ad Amelia, dopo che i vigili del fuoco mercoledì 24 nel pomeriggio sono intervenuti in seguito alla segnalazione del crollo di un solaio. L'intervento è scattato intorno alle 14.30. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco il crollo ha riguardato parte di un solaio che divide il salone di un'abitazione occupata da una coppia di anziani e un appartamento sottostante non abitato e in attesa di ristrutturazione. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.

Le macerie cadute sono andate a gravare però su un secondo solaio, che non sembra apparentemente danneggiato, al disotto del quale c'è un terzo locale, non abitato. Tutte e tre le abitazioni sono state dichiarate inagibili e sul posto, oltre alla squadra del distaccamento, sono intervenuti l'ufficiale di servizio proveniente dal comando di Terni e la polizia municipale di Amelia e Narni.



