Code sul tratto umbro Autosole per bus in avaria

Circa sette chilometri di coda si sono formati sul tratto umbro dell'autostrada del Sole tra Chiusi e Orvieto (in direzione sud) per un autobus in avaria con 87 persone a bordo.

Sul posto stanno operando la polizia stradale di Orvieto unitamente a personale della Società autostrade distribuendo anche acqua agli automobilisti in coda. Al momento non vengono comunque segnalati problemi per il caldo già particolarmente intenso.

Nel tratto dell'A1 il traffico è piuttosto intenso.



