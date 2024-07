Azione, dialogo con le forze riformiste, liberali e moderate

Il direttivo regionale di Azione ha approvato all'unanimità la proposta del segretario regionale Giacomo Leonelli di "aprire, in vista delle prossime regionali dell'Umbria, un confronto programmatico innanzitutto con le forze politiche di opposizione che non hanno aderito al 'Patto Avanti'".

"I mediocri risultati sull'economia e i pessimi dati sulla sanità e sulle povertà della Regione - si legge in una nota di Azione Umbria - impongono prima di tutto la responsabilità delle forze politiche di opposizione ad avviare un percorso di discontinuità rispetto a questi anni. L'esperienza di Perugia, ed in particolar modo quello della lista 'Pensa Perugia', ci testimonia come il ruolo delle forze riformiste, liberali e moderate può essere decisivo nella costruzione di un progetto di governo. Proprio per questo Azione ritiene doveroso ragionare con tutti, a cominciare dai partiti e le realtà che hanno dato vita al percorso comune sul capoluogo e a chi nei giorni scorsi ha avviato già il proprio percorso in vista delle prossime regionali, come Italia Viva".

"Tale indirizzo - sottolinea la nota - è stato peraltro già recepito positivamente dalle altre forze politiche e civiche che hanno dato vita a Pensa Perugia' (Più Europa, Socialisti per l'Umbria e Laboratorio civico), che nella riunione della lista perugina delle scorse ore, hanno confermato la propria disponibilità alla costruzione di un confronto politico e programmatico comune".



