Assorbenti gratis per studentesse ateneo stranieri di Perugia

Assorbenti femminili gratuiti per le studentesse dell'Università per stranieri di Perugia: si è svolta nella sede di Palazzo Gallenga, la cerimonia della simbolica consegna di 500 confezioni di assorbenti igienici compostabili da parte di Coop Centro Italia all'ateneo, con la concomitante inaugurazione del servizio di erogazione gratuita di tali presidi in tutti i bagni femminili dell'università.

Quest'iniziativa, alla cui realizzazione hanno concorso il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità e la Commissione differenze e inclusione dell'ateneo, si inserisce nell'asse strategico di Unistrapg sulle politiche di inclusione, "nel convincimento - spiega la stessa Università per stranieri - che avere prodotti mestruali gratuiti e disponibili al bisogno costituisca per le donne un diritto umano basilare - dal momento che il ciclo mestruale è una condizione e non opzione - oltreché un importante presidio di salute pubblica, grazie al quale si può abbattere la povertà mestruale e consentire alla popolazione femminile di vivere il ciclo con dignità".

"Aver istallato nei bagni dei distributori di tamponi igienici è forse un piccolo gesto - ha sottolineato il rettore Valerio De Cesaris - ma che si inquadra nella più ampia missione dell'ateneo legata alla promozione del benessere degli studenti e alla riduzione di ogni forma di disuguaglianza e di discriminazione".

L'Università per stranieri di Perugia ha aderito al Manifesto per la giustizia mestruale lanciato da WeWorld e ha svolto iniziative di sensibilizzazione sul tema in occasione della decima Giornata internazionale sull'igiene e la giustizia mestruale supportata dal Fund for Population Activities dell'Onu e da Unicef. Ha inoltre aderito alla campagna promossa da Coop Centro Italia per l'abbassamento dell'Iva sugli assorbenti (Tampon tax).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA