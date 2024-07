Archiviato procedimento ex direttore stabilimento Ast Terni

E' stato archiviato il procedimento in materia di inquinamento ambientale e di delitti colposi contro l'ambiente nei confronti dell'allora direttore dello stabilimento dell'Ast di Terni Massimo Calderini. Lo ha reso noto la stessa azienda parlando di "un provvedimento che rende giustizia all'operato della società nel corso degli anni".

Il procedimento riguardava un presunto inquinamento di acque sotterranee in ragione di una asserita percolazione subverticale di una soluzione di acidi impiegate nella lavorazione di laminati. L'archiviazione - comunica sempre l'Ast - è stata disposta su richiesta anche del pubblico ministero. Il provvedimento per l'azienda "ancora una volta conferma la bontà dell'operato di Acciai speciali Terni spa da sempre, e ancora di più con l'ingresso del Gruppo Arvedi, nella ricerca innovativa, costante e continua di soluzioni che tutelino l'ambiente in cui viene svolta la propria attività imprenditoriale".



